Stefano Agresti, nel suo commento post Cagliari-Inter sulla Gazzetta dello Sport di oggi, si è soffermato in particolare sul primo gol di Pio Esposito in maglia nerazzurra. Queste le sue considerazioni: "Abbiamo fatto il circoletto rosso sul calendario: sabato 27 settembre 2025. È il giorno del primo gol segnato in A da Pio Esposito, la sensazione è che possa inaugurare una lunga serie di gioie.

Nerazzurre e - ci auguriamo - azzurre: dopo lustri trascorsi a cercare un grande centravanti per la Nazionale, un erede di Vieri e Toni (gli ultimi veri numeri 9 che hanno trascinato l’Italia), forse lo abbiamo trovato. Certo, dobbiamo lasciare che il ragazzo dell’Inter cresca nel modo migliore: bisogna dargli tempo e dargli spazio, senza volere tutto e subito, senza lasciarlo mesi a marcire in panchina. Chivu sembra lo stia utilizzando con il giusto equilibrio, anche a Cagliari l’ha buttato dentro quando serviva a lui e ai compagni".