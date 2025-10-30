FC Inter 1908
Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti ha analizzato la prestazione dell'Inter contro la Fiorentina ieri sera a San Siro
Marco Macca
Marco Macca 

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti ha analizzato la prestazione dell'Inter contro la Fiorentina ieri sera a San Siro:

"L’Inter riparte con grande autorevolezza dopo la sconfitta di Napoli. Domina la Fiorentina, non si fa prendere dall’ansia quando si supera l’ora di gioco senza che abbia segnato, infine travolge i viola. Una bella dimostrazione di solidità mentale. Interessante l’esperimento di Bisseck centrale nella difesa a tre: viste le condizioni di forma di Acerbi e DeVrij, in lotta con il trascorrere del tempo e delle stagioni, evidentemente Chivu sta cercando una soluzione alternativa".

"Chissà che non l’abbia trovata. Bellissimo il gol di Sucic, quel controllo di suola a superare l’avversario in piena area ci ha ricordato—e scusate se i paragoni sono eccessivi— alcune giocate di Zidane e di Totti".

