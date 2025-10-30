"L’Inter riparte con grande autorevolezza dopo la sconfitta di Napoli. Domina la Fiorentina, non si fa prendere dall’ansia quando si supera l’ora di gioco senza che abbia segnato, infine travolge i viola. Una bella dimostrazione di solidità mentale. Interessante l’esperimento di Bisseck centrale nella difesa a tre: viste le condizioni di forma di Acerbi e DeVrij, in lotta con il trascorrere del tempo e delle stagioni, evidentemente Chivu sta cercando una soluzione alternativa".