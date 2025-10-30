Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti ha analizzato la prestazione dell'Inter contro la Fiorentina ieri sera a San Siro:
Agresti (GdS): “Inter, che solidità mentale. Sucic alla Totti. Interessante una mossa di Chivu”
"L’Inter riparte con grande autorevolezza dopo la sconfitta di Napoli. Domina la Fiorentina, non si fa prendere dall’ansia quando si supera l’ora di gioco senza che abbia segnato, infine travolge i viola. Una bella dimostrazione di solidità mentale. Interessante l’esperimento di Bisseck centrale nella difesa a tre: viste le condizioni di forma di Acerbi e DeVrij, in lotta con il trascorrere del tempo e delle stagioni, evidentemente Chivu sta cercando una soluzione alternativa".
"Chissà che non l’abbia trovata. Bellissimo il gol di Sucic, quel controllo di suola a superare l’avversario in piena area ci ha ricordato—e scusate se i paragoni sono eccessivi— alcune giocate di Zidane e di Totti".
