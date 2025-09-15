L'Ajax ha avuto un inizio di stagione altalenante, tre vittorie e due pareggi nelle prime cinque partite di Eredivisie. Anche l'ultima gara ha fatto emergere qualche difficoltà. "La Champions League è un altro livello. Tutti qui sanno che dobbiamo migliorare, è questo il nostro obiettivo", afferma Mika Godts .

L'esterno sinistro dell'Ajax potrebbe affrontare Denzel Dumfries . "Penso che sia un ottimo giocatore. Sta a me rendergli le cose difficili. A nessuno piace affrontare un giocatore come Dumfries. Volevo iniziare questa stagione da titolare e poi continuare a giocare bene come nella seconda metà della scorsa stagione. Sapevo di dover tornare al massimo della forma e mantenerla. È così che ci sono riuscito. All'inizio è stata un po' dura e ho saltato qualche partita".