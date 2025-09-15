FC Inter 1908
Ajax, Godts: "Inter? La Champions è un altro livello. Dumfries? A nessuno piace…"

Ajax, Godts: “Inter? La Champions è un altro livello. Dumfries? A nessuno piace…”

Al termine della gara vinta contro lo Zwolle, l'esterno sinistro ha parlato del prossimo avversario dell'Ajax, l'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

L'Ajax ha avuto un inizio di stagione altalenante, tre vittorie e due pareggi nelle prime cinque partite di Eredivisie. Anche l'ultima gara ha fatto emergere qualche difficoltà. "La Champions League è un altro livello. Tutti qui sanno che dobbiamo migliorare, è questo il nostro obiettivo", afferma Mika Godts.

L'esterno sinistro dell'Ajax potrebbe affrontare Denzel Dumfries . "Penso che sia un ottimo giocatore. Sta a me rendergli le cose difficili. A nessuno piace affrontare un giocatore come Dumfries. Volevo iniziare questa stagione da titolare e poi continuare a giocare bene come nella seconda metà della scorsa stagione. Sapevo di dover tornare al massimo della forma e mantenerla. È così che ci sono riuscito. All'inizio è stata un po' dura e ho saltato qualche partita".

(ajaxshowtime.com)

