FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Vink, consiglio all’Ajax: “Non batterai mai l’Inter così. Bisogna puntare su Dimarco perché…”

ultimora

Vink, consiglio all’Ajax: “Non batterai mai l’Inter così. Bisogna puntare su Dimarco perché…”

Vink, consiglio all’Ajax: “Non batterai mai l’Inter così. Bisogna puntare su Dimarco perché…” - immagine 1
L'ex giocatore dei Lancieri, Marciano Vink, vede così la gara tra le due squadre in Champions League
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Vink, consiglio all’Ajax: “Non batterai mai l’Inter così. Bisogna puntare su Dimarco perché…”- immagine 2
Getty Images

La Champions per rialzarsi. Dopo due sconfitte consecutive in campionato, l'Inter è attesa dal debutto in Champions League contro l'Ajax. L'ex giocatore dei Lancieri, Marciano Vink, vede così la gara tra le due squadre. "Speri, anche per il calcio olandese, che l'Ajax possa dare battaglia e fare davvero la sua partita".

Vink, consiglio all’Ajax: “Non batterai mai l’Inter così. Bisogna puntare su Dimarco perché…”- immagine 3
Getty Images

Secondo Vink, l'Ajax non dovrebbe puntare a metterla sul piano fisico contro i nerazzurri. "Non batterai mai l'Inter in questo modo. Bisogna sperare che Godts abbia una grande giornata e che Berghuis sia disposto a impegnarsi come dovrebbe. Bisogna puntare su Dimarco, perché in Champions League ogni errore viene punito immediatamente".

(voetbalprimeur.nl)

Leggi anche
Romano: “Mourinho, niente pausa. Vuole allenare subito. E sull’Inter vi dico…”
Sky – Ajax-Inter, Martinez favorito su Sommer. Chance per de Vrij? E su Sucic…

© RIPRODUZIONE RISERVATA