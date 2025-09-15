La Champions per rialzarsi. Dopo due sconfitte consecutive in campionato, l'Inter è attesa dal debutto in Champions League contro l'Ajax. L'ex giocatore dei Lancieri, Marciano Vink, vede così la gara tra le due squadre. "Speri, anche per il calcio olandese, che l'Ajax possa dare battaglia e fare davvero la sua partita".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Vink, consiglio all’Ajax: “Non batterai mai l’Inter così. Bisogna puntare su Dimarco perché…”
ultimora
Vink, consiglio all’Ajax: “Non batterai mai l’Inter così. Bisogna puntare su Dimarco perché…”
L'ex giocatore dei Lancieri, Marciano Vink, vede così la gara tra le due squadre in Champions League
Secondo Vink, l'Ajax non dovrebbe puntare a metterla sul piano fisico contro i nerazzurri. "Non batterai mai l'Inter in questo modo. Bisogna sperare che Godts abbia una grande giornata e che Berghuis sia disposto a impegnarsi come dovrebbe. Bisogna puntare su Dimarco, perché in Champions League ogni errore viene punito immediatamente".
(voetbalprimeur.nl)
© RIPRODUZIONE RISERVATA