La Champions per rialzarsi. Dopo due sconfitte consecutive in campionato, l'Inter è attesa dal debutto in Champions League contro l'Ajax . L'ex giocatore dei Lancieri, Marciano Vink , vede così la gara tra le due squadre. "Speri, anche per il calcio olandese, che l'Ajax possa dare battaglia e fare davvero la sua partita".

Secondo Vink, l'Ajax non dovrebbe puntare a metterla sul piano fisico contro i nerazzurri. "Non batterai mai l'Inter in questo modo. Bisogna sperare che Godts abbia una grande giornata e che Berghuis sia disposto a impegnarsi come dovrebbe. Bisogna puntare su Dimarco, perché in Champions League ogni errore viene punito immediatamente".