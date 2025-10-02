Dopo l'Inter, l'Ajax è caduto pesantemente anche contro il Marsiglia e la posizione di Heitinga adesso è in bilico

Dopo l'Inter, l'Ajax è caduto pesantemente anche contro il Marsiglia. I Lancieri ieri hanno perso in Francia con un netto 4-0, per il giornalista olandese Johan Inan , John Heitinga gode attualmente della fiducia della dirigenza dell'Ajax. "Il consiglio di amministrazione dell'Ajax non aveva alcuna intenzione di licenziare Heitinga prima della partita contro lo Sparta di mercoledì mattina. Dopo l'imbarazzo di ieri, la dirigenza non vede alcun motivo per rompere con il giovane allenatore, che è stato preso quest'estate".

"La dirigenza non giudica Heitinga per le sconfitte contro l’Inter, una potenza europea che ha mantenuto compatto l’organico, e contro l’Olympique Marsiglia, che invece ha speso più di quanto ha incassato. Dal punto di vista tattico, in Francia, Heitinga è nuovamente crollato. Contro Roberto De Zerbi, un allenatore che da anni prepara le sue squadre affinché colpiscano senza pietà quando gli avversari pressano alto, Heitinga ha deciso di pressare alto e di giocare uno contro uno lasciando mezzo campo libero dietro l’ultima linea. Dopo cinque minuti questo gli è già stato fatale".