Intervenuto nel programma Digi Sport Special il giorno dopo la vittoria dell'Inter contro lo Slavia Praga in Champions League, Daniel Pancu, ex allenatore della nazionale Under 21 romena, ha parlato dell'inizio di stagione di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra.
Pancu è sicuro: “L’Inter gioca meglio rispetto alla scorsa stagione con Inzaghi. Non…”
L'ex c.t. dell'Under 21 della Romania sicuro: "L'Inter gioca meglio rispetto alla scorsa stagione"
Per Pancu si nota giù un miglioramento nel gioco rispetto a una stagione fa quando in panchina c'era Simone Inzaghi. "Secondo me stanno giocando meglio della scorsa stagione con Simone Inzaghi. Con la Juventus non meritavano assolutamente di perdere".
