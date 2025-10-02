Intervenuta nel podcast "Cose Scomode", Giorgia Rossi , conduttrice tv, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu : "Secondo me Chivu non ha cambiato nulla rispetto ad Inzaghi: l'Inter ha fatto dei gol con gli schemi di Inzaghi. Sinonimo di grande intelligenza nel momento in cui non puoi fare una vera rivoluzione.

Ha cercato di aggiustare a livello mentale, di normalizzare l'ambiente dopo la depressione di giocatori che hanno un potenziale enorme. Il lavoro di Chivu è questo, adesso viene il bello: dire oggi che è meglio di Inzaghi, magari è più accomodante caratterialmente e permette a tutti di esprimersi, ma fare un parallelo è un po' prematuro".