Intervenuta nel podcast "Cose Scomode", Giorgia Rossi, conduttrice tv, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu
Marco Astori
Marco Astori 

Intervenuta nel podcast "Cose Scomode", Giorgia Rossi, conduttrice tv, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu: "Secondo me Chivu non ha cambiato nulla rispetto ad Inzaghi: l'Inter ha fatto dei gol con gli schemi di Inzaghi. Sinonimo di grande intelligenza nel momento in cui non puoi fare una vera rivoluzione.

Ha cercato di aggiustare a livello mentale, di normalizzare l'ambiente dopo la depressione di giocatori che hanno un potenziale enorme. Il lavoro di Chivu è questo, adesso viene il bello: dire oggi che è meglio di Inzaghi, magari è più accomodante caratterialmente e permette a tutti di esprimersi, ma fare un parallelo è un po' prematuro".

