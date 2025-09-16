Marocchi: “Inter, Chivu deve fare scelte che non inducano a pensare che…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha voluto esprimere il suo punto di vista su Chivu

"Avrei proprio bisogno di Andrea Paventi (inviato di Sky Sport ad Appiano Gentile, ndr) per capire se ci sono spifferi da qualche parte lì ad Appiano. Dico una cosa che ho vissuto in prima persona: sono stato 2-3 anni con allenatori che avevano in mano la situazione, una cosa simile all'Inter di Inzaghi, che è partito il primo anno che provava a farsi spazio fino ad arrivare ad essere il capo assoluto nello spogliatoio, con risultati non completi ma l'Inter è sempre stata protagonista. Arriva Chivu, la domanda è se è già contento di come lo seguono i giocatori o ha la percezione che abbiano un po' il cervello e le motivazioni a riposo i giocatori dell'Inter. Ma lo capisci solo dagli spifferi e non dalle dichiarazioni ufficiali"

Paventi ha risposto così: "Chivu ha la percezione chiara che la squadra lo segua e che ha voglia di scrollarsi di dosso quel finale di stagione complicato da un punto di vista psicologico. Ma deve essere bravo lui a dare dei segnali, ogni tanto togliendo qualche giocatore che può dare la sensazione magari di avere meno cattiveria e un po' la pancia piena e meno aggressività. Chivu ha sotto controllo tutto e qualcosa sta facendo, forse deve fare qualcosa in più. La cosa peggiore è che ci sono le prestazioni ma non i risultati, forse deve prendere qualche scelta coraggiosa per il bene della squadra. Ha parlato di meritocrazia all'inizio della sua avventura, da Chivu mi aspetto questo a cominciare dalla partita con l'Ajax"

Marocchi ha aggiunto un ultimo pensiero: "Deve fare scelte che non inducano a pensare che la colpa sia di quelli che poi ha tolto. Con la Juve ha giocato quasi tutta la partita nella metà campo avversaria ma è l'atteggiamento da rivedere. Il nuovo allenatore che arriva dopo o è Capello e incendia e distrugge lo spogliatoio e tutto, se uno vuole essere educato, convincente e intelligente rischia di non farcela poi"