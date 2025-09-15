Dal 1' dovrebbe esserci il ritorno di Federico Dimarco, ha chance anche de Vrij al posto di Acerbi. Possibilità anche per Sucic con uno tra Mkhitaryan e Barella che potrebbe rimanere fuori., Qualche cambiamento ci sarà, ma nessun stravolgimento. Serve una reazione dopo la sconfitta con la Juve e la gara contro l'Ajax rappresenta una chance importante per rialzarsi.