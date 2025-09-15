Quella contro l'Ajax potrebbe essere la partita dell'avvicendamento Sommer-Martinez. Secondo quanto riporta Sky Sport, il portiere spagnolo è in vantaggio sullo svizzero.
Sky – Ajax-Inter, Martinez favorito su Sommer. Chance per de Vrij? E su Sucic…
Le possibili scelte di formazione da parte di Cristian Chivu in vista del debutto in Champions contro l'Ajax
Dal 1' dovrebbe esserci il ritorno di Federico Dimarco, ha chance anche de Vrij al posto di Acerbi. Possibilità anche per Sucic con uno tra Mkhitaryan e Barella che potrebbe rimanere fuori., Qualche cambiamento ci sarà, ma nessun stravolgimento. Serve una reazione dopo la sconfitta con la Juve e la gara contro l'Ajax rappresenta una chance importante per rialzarsi.
