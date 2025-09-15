Brutte notizie per Gasperini ed i fantallenatori. Dybala si è fermato durante il primo tempo del match perso contro il Torino. Si è sottoposto questa mattina ad esami clinici approfonditi che hanno evidenziato una lesione di basso grado alla coscia sinistra.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Roma, tegola Dybala: lesione alla coscia e niente derby. Ecco i tempi di recupero
ultimora
Roma, tegola Dybala: lesione alla coscia e niente derby. Ecco i tempi di recupero
Brutte notizie per Gasperini ed i fantallenatori. Dybala si è fermato durante il primo tempo del match perso contro il Torino
I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni, ma la presenza nel derby contro la Lazio di Maurizio Sarri è da escludere. I tempi di recupero per un infortunio del genere si aggirano intorno alle due settimane, ma calcolando lo storico di Dybala lo staff medico potrebbe optare per una soluzione ancora più cautelativa.
Ad oggi si potrebbe pensare di rivedere Dybala tra i convocati per la partita del 28 settembre quando la Roma affronterà in casa il Verona.
© RIPRODUZIONE RISERVATA