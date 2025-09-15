FC Inter 1908
Intervistato dal Giornale, Ivano Bordon difende a spada tratta il portiere svizzero
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Intervistato dal Giornale, Ivano Bordon difende a spada tratta Yann Sommer. Il portiere dell'Inter è finito al centro delle polemiche per la brutta prestazione contro la Juventus. "Yann è reduce da una stagione eccezionale. Domenica non ha sfoderato la prestazione migliore, ma è sbagliato buttargli la croce addosso per un match che l'Inter non ha saputo condurre in porto dopo essere stata in vantaggio per ben due volte".

"Quelli che chiedono la sostituzione di Sommer dopo una partita meno brillante del solito fanno solo discorsi da Bar Sport. Io vedo le cose da addetto ai lavori e con l'occhio di chi è stato in porta una vita da giocatore prima e da preparatore dopo. Sommer è un portiere ancora affidabile al 100% e tornerà già dalla prossima giornata di campionato ad ottenere voti altri in pagella come ha sempre fatto".

