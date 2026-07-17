Nonostante l'inferiorità numerica, la Svizzera ha ben figurato contro l'Argentina nei quarti di finale del Mondiale. Tornando alla partita, Manuel Akanji ha criticato duramente Jens Lehmann.

"Fino al gol del 2-1 al 112° minuto, l'Argentina non ha praticamente avuto occasioni da gol. Abbiamo giocato molto bene e siamo stati la squadra migliore. Sono super orgoglioso della nostra squadra e di questo Mondiale". Poi il difensore dell'Inter

Lehmann aveva letteralmente

dichiarato a Blick

: "Penso che gli svizzeri non vedano l'ora di ricevere una maglia o qualcosa del genere da Messi dopo la partita".

ha inviato un messaggio chiaro all'ex portiere della nazionale tedesca, che prima della partita aveva affermato che la Svizzera avrebbe giocato contro l'Argentina solo "per scambiarsi la maglia" con Lionel Messi.

La foto postata dall'Inter su Instagram

"A Jens Lehmann gli mando un saluto, che aveva detto che eravamo qui solo per scambiarci le maglie. Avete visto cosa siamo stati capaci di fare, anche in dieci", ha detto Akanji che poi ha rincarato la dose: "Trovo oltraggioso che la gente faccia commenti così irrispettosi dopo le ottime prestazioni che abbiamo offerto per anni, anche in questo torneo. Soprattutto considerando la posizione della Germania e i suoi recenti risultati. Forse qualcuno ci considera una piccola Svizzera. Ma non credo che nessuno ci sottovaluti più".

(Focus.de)