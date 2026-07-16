Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiTra Inter e Tottenham si è aperto un canale di comunicazione. Lo scrive questa mattina in edicola il Corriere dello Sport, che fa il punto sul mercato in entrata dei nerazzurri, che nel mirino ora hanno Djed Spence e Cristian Romero, entrambi agli Spurs. Si legge: "L’approccio è stato del club nerazzurro, che ha chiesto informazioni su Spence, candidato per la fascia destra di Chivu. Poi sono stati gli Spurs ad allargare il discorso a Romero, che ha chiesto di essere ceduto. Insomma, con una doppia operazione, l’Inter potrebbe sistemare corsie laterali e difesa. C’è un grosso ostacolo, però, su questa allettante prospettiva: i costi.

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La valutazione di Spence, infatti, è superiore ai 30 milioni, con tendenza ai 40: ben superiore quindi al prezzo di Khalaili. Mentre per Romero si parte da 40, per avvicinarsi ai 50: oltre insomma le richieste del Chelsea per Chalobah, pista appena abbandonata proprio per le cifre eccessive. E quindi? Beh, il fatto che il canale tra Milano e Londra non si sia chiuso immediatamente significa che almeno si può lavorare. Intendiamoci, è escluso che l’Inter possa spendere un’ottantina di milioni per portare alla Pinetina sia Spence sia Romero. Tuttavia, se per l’argentino il Tottenham accettasse un prestito, allora si potrebbe proseguire con i ragionamenti.

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Lo si capirà meglio, però, solo nei prossimi giorni. Ma il fatto che il difensore della Seleccion voglia andare via obbliga il Tottenham a trovare una soluzione. E l’Inter, evidentemente, sarebbe più che gradita a Romero, che la Serie A la conosce benissimo, avendo trascorso ben tre anni nel nostro campionato, tra Genoa e Atalanta, prima di trasferirsi, appunto a Londra, divenuta casa sua per cinque stagioni. Non è molto diverso il discorso attorno a Spence, che non si sarà esposto per un’uscita, ma, non sentendosi al centro dei pensieri di De Zerbi, sarebbe apertissimo ad un cambio di maglia. E, anche per lui, l’Inter rappresenta una sistemazione di suo gusto.