Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Secondo Sportmediaset il primo nome sarebbe quello dell'inglese Spence, ma le richieste degli Spurs si avvicinano ai 50 mln di euro. Anche per Doué lo Strasburgo spara alto, Molina defilato. Si guarda in Serie A per l'esterno destro.

Getty Images

Molina e Spence sono nella lista dell'Inter. Ausilio non andrà subito in ritiro si sta occupando del mercato e ci andrà la settimana prossima. Spence è il profilo che piace di più, in assoluto, già dopo Palestra, ma cifre molto alte, intorno ai 50 milioni. Così come sono alte le cifre di Doué dello Strasburgo, Norton-Cuffy è in questo momento l'ipotesi più equilibrata: tra Inter e giocatore i rapporti sono ottimali, il giocatore è un profilo che piace. Un po' più staccato Molina. Sicuramente questa è la priorità del mercato dell'Inter, questa è la priorità del mercato dell'Inter già in questa settimana.