Al tavolo di Pressing si discute ancora il rendimento di Lautaro Martinez, ancora in gol sabato pomeriggio contro l'Udinese. Ecco la discussione tra Fabrizio Biasin e Sandro Sabatini incalzata dalla conduttrice Monica Bertini.
Lautaro, Biasin vs Sabatini: “Hai la coda di paglia? Numeri enormi” – “La verità è che mancano…”
Ecco la discussione tra Fabrizio Biasin e Sandro Sabatini incalzata dalla conduttrice Monica Bertini su Lautaro Martinez
Bertini: "Fabrizio, hai pensato a qualcuno dello studio quando ha fatto gol Lautaro?".
Biasin: "Fammi pensare un po'... Non mi viene in mente nessuno (ride, ndr)".
Sabatini: "Io non capisco questa gag, che l'altra volta discutevi con Mauro e Trevisani: erano loro che ti attaccavano. Ancora che fai questa cosa".
Biasin: "Ma perché hai questa coda di paglia? Non stavo pensando a te, pensavo a tutti quelli, non so se fai parte del gruppo, che non riescono a vedere i numeri di Lautaro che sono mastodontici".
Sabatini: "Guardando i numeri, e lo dico da ammiratore, gli mancano i numeri negli scontri diretti".
