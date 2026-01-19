FC Inter 1908
Lautaro, Biasin vs Sabatini: “Hai la coda di paglia? Numeri enormi” – “La verità è che mancano…”

Ecco la discussione tra Fabrizio Biasin e Sandro Sabatini incalzata dalla conduttrice Monica Bertini su Lautaro Martinez
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Al tavolo di Pressing si discute ancora il rendimento di Lautaro Martinez, ancora in gol sabato pomeriggio contro l'Udinese. Ecco la discussione tra Fabrizio Biasin e Sandro Sabatini incalzata dalla conduttrice Monica Bertini.

Bertini: "Fabrizio, hai pensato a qualcuno dello studio quando ha fatto gol Lautaro?".

Biasin: "Fammi pensare un po'... Non mi viene in mente nessuno (ride, ndr)".

Sabatini: "Io non capisco questa gag, che l'altra volta discutevi con Mauro e Trevisani: erano loro che ti attaccavano. Ancora che fai questa cosa".

Biasin: "Ma perché hai questa coda di paglia? Non stavo pensando a te, pensavo a tutti quelli, non so se fai parte del gruppo, che non riescono a vedere i numeri di Lautaro che sono mastodontici".

Sabatini: "Guardando i numeri, e lo dico da ammiratore, gli mancano i numeri negli scontri diretti".

