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Tra gli interisti tornati ad allenarsi ad Appiano nei giorni scorsi, c'era anche Manuel Akanji. Il difensore è tornato a Milano lo scorso 4 agosto e in questi giorni si è allenato per farsi trovare pronto da Cristian Chivu al ritorno del gruppo. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, le sue sedute vanno avanti e giovedì si aggregherà al resto dei compagni ai quali Chivu ha concesso qualche giorno di riposo post tournée.

"Il centralone svizzero è carico e ha avuto modo di rivedere anche il suo ex compagno al Manchester City Stones. Sabato 15 anche lui sarà a Bari per l’ultima amichevole di questo precampionato contro il Betis e non è affatto utopia pensare di rivederlo in campo in quell’occasione almeno per una parte della partita. Saranno tutti minuti utili in vista dell’inizio del campionato che per l’Inter sarà contro il Monza, sabato 22. Prove generali di Serie A, insomma, alle quali anche Akanji inevitabilmente punta".

(Gazzetta dello Sport)