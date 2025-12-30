FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Pastore a sorpresa: “Per me MVP del campionato finora può essere questo giocatore dell’Inter”

ultimora

Pastore a sorpresa: “Per me MVP del campionato finora può essere questo giocatore dell’Inter”

Pastore a sorpresa: “Per me MVP del campionato finora può essere questo giocatore dell’Inter” - immagine 1
A Cronache di Spogliatoio hanno citato il difensore nerazzurro tra i migliori di questa prima parte di stagione
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Se può essere Manuel Akanji considerato uno dei giocatori migliori di questa prima parte di campionato? A Cronache di Spogliatoio lo hanno citato tra i migliori. «Miglior difensore del campionato e forse anche miglior giocatore del campionato fin qui. È un serio candidato del girone d'andata secondo me», ha affermato Giuseppe Pastore.

Pastore a sorpresa: “Per me MVP del campionato finora può essere questo giocatore dell’Inter”- immagine 2
Getty Images

«Nel senso che oltre a Pulisic, Nico Paz, quelli che citiamo tutte le settimane e se ci guardiamo alle spalle anziché davanti, in difesa - se consideriamo anche che Bremer ha giocato troppo poco - Maignan e Svilar tra i portieri, dei difensori forse Mancini. Ma pur non avendo l'Inter una delle prime cinque difese in questo momento come numeri, però Akanji è al di là dei gol che prende o non prende, è un giocatore che ha piedi buoni, visione di gioco, esperienza, tutto, velocità. Se poi giochi dieci metri più avanti rispetto a prima è un giocatore che ha evidentemente bisogno di più», ha aggiunto lo stesso giornalista.

Pastore a sorpresa: “Per me MVP del campionato finora può essere questo giocatore dell’Inter”- immagine 3
Getty Images

«Col Liverpool si fa male Acerbi - ha sottolineato Fernando Siani - viene spostato centrale e cambia anche il modo di giocare dell'Inter». «Bisseck-Akanji-Bastoni è chiaramente la difesa migliore che l'Inter può mettere in campo», ha concluso in merito alla difesa nerazzurra Riccardo Trevisani.

(Fonte: Cronache di Spogliatoio)

Leggi anche
“Mi sono stirato”: lo show di Chivu nel finale di Atalanta-Inter! E impazzisce...
Atalanta-Inter, Chivu esplode col quarto uomo Rapuano. Arriva Palladino e gli dice…

© RIPRODUZIONE RISERVATA