Se può essere Manuel Akanji considerato uno dei giocatori migliori di questa prima parte di campionato? A Cronache di Spogliatoio lo hanno citato tra i migliori. «Miglior difensore del campionato e forse anche miglior giocatore del campionato fin qui. È un serio candidato del girone d'andata secondo me», ha affermato Giuseppe Pastore.

«Nel senso che oltre a Pulisic, Nico Paz, quelli che citiamo tutte le settimane e se ci guardiamo alle spalle anziché davanti, in difesa - se consideriamo anche che Bremer ha giocato troppo poco - Maignan e Svilar tra i portieri, dei difensori forse Mancini. Ma pur non avendo l'Inter una delle prime cinque difese in questo momento come numeri, però Akanji è al di là dei gol che prende o non prende, è un giocatore che ha piedi buoni, visione di gioco, esperienza, tutto, velocità. Se poi giochi dieci metri più avanti rispetto a prima è un giocatore che ha evidentemente bisogno di più», ha aggiunto lo stesso giornalista.