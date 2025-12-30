E' un vero e proprio show quello di Cristian Chivu nella parte finale della sfida di domenica sera della sua Inter contro l'Atalanta

Marco Astori Redattore 30 dicembre 2026 (modifica il 30 dicembre 2026 | 18:41)

E' un vero e proprio show quello di Cristian Chivu nella parte finale della sfida di domenica sera della sua Inter contro l'Atalanta. Ecco come ha vissuto quegli attimi il tecnico romeno dalle immagini di Bordo CAM di DAZN.

Quando Bisseck decide di non aggredire Scamacca permettendogli lo stop fa una mezza piroetta. Poi inizia a chiamare tutti chiedendo di salire, ad Akanji dice: "Dobbiamo stare alti". Dopo un confronto con Kolarov e Cecchi sul cambio di strategia dell'Atalanta, sentenzia: "Metto Mkhitaryan esterno e Frattesi di là", e chiama Davide. Solo che vorrebbe che lui e Diouf entrassero subito in pochi secondi: quando capisce che il cambio doppio non è pronto impazzisce e urla: "Cambio! Veloce!", dice con grande rabbia.

Prima del recupero Chivu inizia a maltrattare il giaccone: se lo toglie e se lo rimette appena parte il cross per Samardzic all'87'. Chivu è sfinito, si appoggia alla balaustra, lotta ancora con la giacca: anche in una palla persa da Diouf si arrabbia moltissimo. In un'azione sulla fascia finisce sui cartelloni pubblicitari e per evitare Bernasconi quasi si stira: "Mi sa che mi sono stirato", dice alla panchina.