"Mi sono stirato": lo show di Chivu nel finale di Atalanta-Inter! E impazzisce quando…

“Mi sono stirato”: lo show di Chivu nel finale di Atalanta-Inter! E impazzisce quando…

“Mi sono stirato”: lo show di Chivu nel finale di Atalanta-Inter! E impazzisce quando… - immagine 1
E' un vero e proprio show quello di Cristian Chivu nella parte finale della sfida di domenica sera della sua Inter contro l'Atalanta
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

E' un vero e proprio show quello di Cristian Chivu nella parte finale della sfida di domenica sera della sua Inter contro l'Atalanta. Ecco come ha vissuto quegli attimi il tecnico romeno dalle immagini di Bordo CAM di DAZN.

Inter Chivu
Getty Images

Quando Bisseck decide di non aggredire Scamacca permettendogli lo stop fa una mezza piroetta. Poi inizia a chiamare tutti chiedendo di salire, ad Akanji dice: "Dobbiamo stare alti". Dopo un confronto con Kolarov e Cecchi sul cambio di strategia dell'Atalanta, sentenzia: "Metto Mkhitaryan esterno e Frattesi di là", e chiama Davide. Solo che vorrebbe che lui e Diouf entrassero subito in pochi secondi: quando capisce che il cambio doppio non è pronto impazzisce e urla: "Cambio! Veloce!", dice con grande rabbia.

Inter Chivu
Getty Images

Prima del recupero Chivu inizia a maltrattare il giaccone: se lo toglie e se lo rimette appena parte il cross per Samardzic all'87'. Chivu è sfinito, si appoggia alla balaustra, lotta ancora con la giacca: anche in una palla persa da Diouf si arrabbia moltissimo. In un'azione sulla fascia finisce sui cartelloni pubblicitari e per evitare Bernasconi quasi si stira: "Mi sa che mi sono stirato", dice alla panchina.

