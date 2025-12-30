Attimi di tensione durante Atalanta-Inter tra l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu e il quarto uomo designato Antonio Rapuano . Ecco cos'è successo raccontato da Bordo CAM: "Chivu protesta per un fallo su Thuram, con il fischio dell'arbitro arrivato con qualche secondo di ritardo. Rapuano: "Mister, l'ultimo è fallo". Chivu risponde: "Ma era già fallo prima".

L'allenatore nerazzurro non è del tutto convinto. Pochi secondi dopo, per un fallo di Calhanoglu fischiato con qualche secondo di ritardo perché segnalato dallo stesso Rapuano, fa esplodere il mister nerazzurro: "L'ha vista lui! Ma ha detto di no, ha detto no!". Palladino prova a tranquillizzarlo: "Ti giuro è fallo, l'ho visto io. Dopo la vediamo"".