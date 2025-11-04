FC Inter 1908
Trevisani: “Akanji e Pavard neanche nella stessa frase. Alla decima giornata aspettiamo ancora…”

Durante Cronache di Spogliatoio, il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato il rendimento avuto finora da Akanji
Andrea Della Sala Redattore 

Durante Cronache di Spogliatoio, il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato il rendimento avuto finora da Akanji:

Trevisani: "Alla decima di campionato aspettiamo ancora il primo errore di Akanji".

Pastore: "Akanji giocatore straordinario, è lui il vero indispensabile".

Trevisani: "Più forte di Pavard? Ma scherzi? Non vanno insieme".

