Durante Cronache di Spogliatoio, il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato il rendimento avuto finora da Akanji:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Trevisani: “Akanji e Pavard neanche nella stessa frase. Alla decima giornata aspettiamo ancora…”
ultimora
Trevisani: “Akanji e Pavard neanche nella stessa frase. Alla decima giornata aspettiamo ancora…”
Durante Cronache di Spogliatoio, il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato il rendimento avuto finora da Akanji
Trevisani: "Alla decima di campionato aspettiamo ancora il primo errore di Akanji".
Pastore: "Akanji giocatore straordinario, è lui il vero indispensabile".
Trevisani: "Più forte di Pavard? Ma scherzi? Non vanno insieme".
© RIPRODUZIONE RISERVATA