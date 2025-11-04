Al tavolo del podcast "Numer1" si dibatte sulla vittoria dell'Inter a Verona. In particolare Giuseppe Cruciani, speaker radiofonico, ha voluto elogiare Cristian Chivu soprattutto per il modo di comunicare senza mai appellarsi a lamentele o altro.
Zazzaroni sbotta con lo streamer: “Ti arriva una querela se dici questo di Marotta”. E Cruciani…
Interviene in collegamento lo streamer En3rix: "Io mi merito di sentire il manifesto Chivuista di Giuseppe Cruciani? Io merito di sentire un allenatore normale, a tratti mediocre, esaltato in questo modo solo perché rappresenta i colori nerazzurri? Quanto vi ha pagato Marotta?".
Ivan Zazzaroni replica: "No no, attenzione che ti arriva una querela. Pagato Marotta non dirlo perché non va bene".
Cruciani interviene: "No ragazzi no, qui si va un terreno che non è quello della critica, si va oltre. Qui nessuno è pagato da nessuno e Marotta non paga nessuno. Non è un'illazione, è una stupidaggine colossale, è una minchiata. I rapporti sono i rapporti, qualcuno magari grazie ai rapporti ha un atteggiamento più morbido verso qualche posizione, è legittimo".
Zazzaroni chiosa: "Io ho rapporti freddi con Marotta, quindi non c'è problema".
