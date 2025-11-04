Gianluigi Buffon, ospite dell'ultima puntata di "Viva El Futbol", è tornato sulla rovinosa sconfitta dell'Italia sul campo della Norvegia che costò la panchina a Luciano Spalletti, ai tempi ct della Nazionale: "Spalletti? L'epilogo è stato frutto solo ed esclusivamente di una sfortuna di calendario.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Buffon: “Norvegia-Italia? I giocatori dell’Inter venivano da 5 sveglie in finale di Champions…”
ultimora
Buffon: “Norvegia-Italia? I giocatori dell’Inter venivano da 5 sveglie in finale di Champions…”
Il capo delegazione della Nazionale è tornato sulla rovinosa sconfitta di giugno che costò la panchina a Spalletti
Tu vai ad affrontare non dico la squadra più forte d'Europa, la Norvegia, ma una delle più forti in assoluto, alla prima partita, che è quella che vale tutto. Questo calendario è particolare, la prima partita era come se fosse una finale. Ci arrivi con 5 giocatori che vengono da 5 sveglie in una finale di Champions League tre giorni prima, 2-3 assenti...
Tu vai a giocare questa partita e la perdi in un modo rovinoso, probabilmente se l'avessimo persa in un altro modo sarebbero state fatte scelte diverse, non lo so. Devo anche dire che avevi poche armi: in quel giorno specifico hai adoperato le armi che avevi, e le hai messe a disposizione della nazione".
© RIPRODUZIONE RISERVATA