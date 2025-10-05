FC Inter 1908
GdS – Akanji sempre più pilastro. Barella regista pratico, Bonny? Altro che Taremi e Arnautovic

Grandissima prestazione dell'Inter contro la Cremonese. In grande spolvero Bonny, per La Gazzetta dello Sport il migliore in campo dei nerazzurri. Queste le valutazioni dei migliori

Akanji 7 - Sempre più pilastro, al netto del rilassamento collettivo sul gol finale della Cremonese. Dalle sue parti non passa nessuno, finché la partita è viva.

Barella 7,5 - Regista pratico, con la sveltezza in testa. Non aspetta che gli porgano il pallone, se lo procaccia da sé. Freddo e tonante nel segnare il proprio gol.

Dimarco 7,5 - Chivu non lo sostituisce, lo lascia in campo fino all’ultimo, e questo particolare gli aumenta fiducia e autostima. Un gol e un assist: che altro?

Bonny 8 - Un gol e tre assist: il vice Thuram regala una prestazione all’altezza del titolare. Altro che Taremi o Arnautovic, qui il miglioramento sembra netto.

Lautaro 7 - Il capitano sblocca subito lo 0-0 e poi trascina gli altri verso i nuovi orizzonti. Gioca più per la squadra che per sé ed è un gran complimento

