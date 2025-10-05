GdS – Akanji sempre più pilastro. Barella regista pratico, Bonny? Altro che Taremi e Arnautovic

Barella 7,5 - Regista pratico, con la sveltezza in testa. Non aspetta che gli porgano il pallone, se lo procaccia da sé. Freddo e tonante nel segnare il proprio gol.

Dimarco 7,5 - Chivu non lo sostituisce, lo lascia in campo fino all’ultimo, e questo particolare gli aumenta fiducia e autostima. Un gol e un assist: che altro?