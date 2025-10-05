GdS – Akanji sempre più pilastro. Barella regista pratico, Bonny? Altro che Taremi e Arnautovic

Barella 7,5 - Regista pratico, con la sveltezza in testa. Non aspetta che gli porgano il pallone, se lo procaccia da sé. Freddo e tonante nel segnare il proprio gol.
Dimarco 7,5 - Chivu non lo sostituisce, lo lascia in campo fino all’ultimo, e questo particolare gli aumenta fiducia e autostima. Un gol e un assist: che altro?
Bonny 8 - Un gol e tre assist: il vice Thuram regala una prestazione all’altezza del titolare. Altro che Taremi o Arnautovic, qui il miglioramento sembra netto.
Lautaro 7 - Il capitano sblocca subito lo 0-0 e poi trascina gli altri verso i nuovi orizzonti. Gioca più per la squadra che per sé ed è un gran complimento
© RIPRODUZIONE RISERVATA