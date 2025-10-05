L'Inter ha vinto contro la Cremonese e ha dato segnali di continuità e ripresa. «È stata una squadra dominante, ha trovato la sua dimensione dopo la sconfitta con la Juve. Le prestazioni ci sono sempre state - ha sottolineato a Skysport Matteo Barzaghi - ma mancava concretezza, malizia, determinazione nel finale. Cose che sono arrivate nelle vittorie successive».

«Dopo la gara contro lo Slavia era sembrato che i giocatori fossero tornati a divertirsi. Ieri quella sensazione è proseguita contro la Cremonese con un'Inter altissima e aggressiva nella metà campo avversaria e in controllo totale. Le cose diverse rispetto al passato sono le alternative in panchina, Bonny ed Esposito, che Chivu può impiegare perché sono pronti, una risorsa in più che Inzaghi non ha avuto. È un'Inter intercambiabile», ha concluso l'inviato del canale satellitare.