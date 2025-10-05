Ravezzani: “L’Inter di Chivu subisce meno di quella di Inzaghi perché…”

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha parlato attraverso il suo profilo X di quanto mostrato dall'Inter nell'ultimo periodo e in particolare nella gara di ieri contro la Cremonese. Qui il suo pensiero:

"Presto per dirlo, ma la sensazione è che l’Inter di Chivu abbia un baricentro più alto e un’intensità maggiore nel pressing rispetto a Inzaghi. Prima la squadra si raccoglieva di più per poi ripartire cercando spazi. Adesso tiene l’avversario più lontano e subisce meno (pare)".