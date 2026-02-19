Bodo-Inter, Akanji: “Abbiamo un’altra chance per sistemare le cose”

Manuel Akanji, difensore dell'Inter, all'indomani dalla sconfitta in Champions League contro il Bodo ha scritto un post sui social con il quale ha commentato quanto successo nell'ultima gara di Champions League e ha rivolto lo sguardo alla partita dell'andata. Sicuramente una serata difficilissima per la retroguardia nerazzurra che non ha saputo arginare l'onda gialla dei norvegesi che hanno approfittato di errori e disattenzioni.
Il difensore nerazzurro ha commentato la sconfitta in Champions in Norvegia in un post su Instagram
«Ieri non è stata una grande serata per noi. Ma - ha scritto nel post pubblicato su Instagram insieme alle foto della serata - abbiamo un'altra possibilità la prossima settimana per riprenderci e sistemare le cose». Il tre a uno in Norvegia complica il cammino ma ci sono ancora novanta minuti per provare a cambiare le sorti di questa stagione in Champions. Il post è stato condiviso anche da Pio Esposito sulle sue stories, lui che ha segnato l'unico gol della serata.
