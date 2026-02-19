Bodo-Inter, Akanji: “Abbiamo un’altra chance per sistemare le cose”

Manuel Akanji, difensore dell'Inter, all'indomani dalla sconfitta in Champions League contro il Bodo ha scritto un post sui social con il quale ha commentato quanto successo nell'ultima gara di Champions League e ha rivolto lo sguardo alla partita dell'andata. Sicuramente una serata difficilissima per la retroguardia nerazzurra che non ha saputo arginare l'onda gialla dei norvegesi che hanno approfittato di errori e disattenzioni.