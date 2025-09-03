Dicono sia perfetto per l'Inter e la speranza dei tifosi interisti è che riesca a dimostrarlo. Ma oltre alle sue capacità tecniche in campo Manuel Akanji ne ha una fuori (che probabilmente in qualche modo riesce a impiegare anche mentre gioca) che lo rende addirittura geniale. Skysport è andato a ripescare un video del difensore, arrivato nell'ultimo giorno di mercato dei nerazzurri - in concomitanza con la cessione di Pavard - dal Manchester City.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Akanji, Sky ripesca un video: “Un genio, così ha lasciato tutti a bocca aperta”
ultimora
Akanji, Sky ripesca un video: “Un genio, così ha lasciato tutti a bocca aperta”
Il neo difensore nerazzurro, nel 2022, si era messo alla prova davanti alle telecamere di Sky con una sua dote particolare
Il canale satellitare propone un video del giocatore alle prese con alcuni calcoli (non semplici, moltiplicazioni a due cifre e non solo) e spiega: "Non è solo un difensore importante ma ha anche un dono di natura nel quale è un vero campione, la matematica. In un'intervista del 2022 ha mostrato durante un'intervista una grande rapidità di calcolo che ha lasciato tutti a bocca aperta, risolvendo moltiplicazioni complesse più veloce di quanto l'arbitro possa alzare la bandierina per segnalare un fuorigioco (provare per credere)".
© RIPRODUZIONE RISERVATA