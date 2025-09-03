Dicono sia perfetto per l'Inter e la speranza dei tifosi interisti è che riesca a dimostrarlo. Ma oltre alle sue capacità tecniche in campo Manuel Akanji ne ha una fuori (che probabilmente in qualche modo riesce a impiegare anche mentre gioca) che lo rende addirittura geniale. Skysport è andato a ripescare un video del difensore, arrivato nell'ultimo giorno di mercato dei nerazzurri - in concomitanza con la cessione di Pavard - dal Manchester City.

Il canale satellitare propone un video del giocatore alle prese con alcuni calcoli (non semplici, moltiplicazioni a due cifre e non solo) e spiega: "Non è solo un difensore importante ma ha anche un dono di natura nel quale è un vero campione, la matematica. In un'intervista del 2022 ha mostrato durante un'intervista una grande rapidità di calcolo che ha lasciato tutti a bocca aperta, risolvendo moltiplicazioni complesse più veloce di quanto l'arbitro possa alzare la bandierina per segnalare un fuorigioco (provare per credere)".