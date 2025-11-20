Sky – Inter, tornato anche Akanji. In tre si allenano a parte

Alla Pinetina i nerazzurri si stanno allenando in vista del derby. Completati i rientri dalle Nazionali

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 novembre 2025 (modifica il 20 novembre 2025 | 12:25)

È tornato anche Akanji e i rientri dalle Nazionali sono terminati. L'Intersi sta allenando alla Pinetina con tutti i giocatori a disposizione tranne Darmian, Mikhitaryan e pure Dumfriesche lavorano a parte e difficilmente si vedranno nel derby. Chivu deve lavorare su due gare, il Milan e poi l'Atletico in Champions, nella gara di mercoledì. Da oggi fino a sabato si preparerà la sfida contro i rossoneri.

A Skysport hanno sottolineato anche del miglioramento della fase difensiva. "L'Inter si è rimessa a posto in difesa trovando in Champions solidità e pur facendo diverse rotazioni in base alle caratteristiche degli avversari ha mantenuto un buon andazzo".

"Sono migliorati i numeri anche in campionato e i nerazzurri arrivano da tre cleen-sheat e questi risultati là dietro non c'erano da 11 mesi. Si sta quindi lavorando anche su quello, poi la squadra resta di proposta, più impegnata sul fronte offensivo. Ma gli accorgimenti possono essere un fattore anche contro il Milan", ha concluso Paventi.

In casa Milan rientrano oggi a Milanello Saelemakers, Bartesaghi, De Winter e Athekame. La squadra di Allegri è praticamente al completo: solo Gimenez ha ancora qualche problema alla caviglia.

(Fonte: SS24)