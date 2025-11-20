FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora D’Agostino: “Thuram il più forte. Se il Milan fa questo errore viene asfaltato dall’Inter”

ultimora

D’Agostino: “Thuram il più forte. Se il Milan fa questo errore viene asfaltato dall’Inter”

D’Agostino: “Thuram il più forte. Se il Milan fa questo errore viene asfaltato dall’Inter” - immagine 1
Durante Le Foot Toujours, l'ex giocatore Gaetano D'Agostino ha parlato del derby e delle caratteristiche delle due squadre
Andrea Della Sala Redattore 

Durante Le Foot Toujours, l'ex giocatore Gaetano D'Agostino ha parlato del derby e delle caratteristiche delle due squadre

Il derby è il derby, ma l'Inter è più forte, è la squadra più completa. Il Milan ha preparato il derby senza dover gestire le coppe. Non ha questo pensiero, l'Inter sì. Ma l'Inter è ancora più forte, ha ritrovato Thuram fresco. Per me è l'attaccante più forte del campionato italiano.

D’Agostino: “Thuram il più forte. Se il Milan fa questo errore viene asfaltato dall’Inter”- immagine 2

Dumfries motore ingolfato che prima o poi doveva fermarsi. Se non è un problema grave è un modo per farlo rifiatare anche perché le ultime 4-5 partite non era il Dumfries vero. Thuram secondo me sarà l'uomo copertina del derby, farà doppietta. L'obiettivo del Milan è saltare la prima linea di pressione, allora si possono aprire spazi. Se diventa posizionale, allora l'Inter li asfalta, fisicamente e come gamba l'Inter li asfalta. 

Leggi anche
CdS – Inter-Milan, niente ritiro pre derby per i nerazzurri: per sapere la formazione…
Biasin: “Inter, tocca trovare soluzione al ko di Dumfries. Gioca Carlos, ma il problema...

© RIPRODUZIONE RISERVATA