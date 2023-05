Inter, sorpresa tra i convocati per Napoli. Per la prima volta c’è il 18enne Akinsanmiro

Il giovane trequartista è stato convocato da Inzaghi per la trasferta di questa sera in casa del Napoli

Tanti volti nuovi nella formazione dell'Inter che stasera affronterà il Napoli al Maradona. Inzaghi non vuole correre rischi, vuole tutti al top per queste ultime decisive partite della stagione. Per questo continua con le rotazioni che finora hanno dato grandissimi risultati. Non solo in campo, ma anche in panchina ci sarà una novità.