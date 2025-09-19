Sembrava tutto fatto, sembrava la serata perfetta per l’Al Hilal di Simone Inzaghi. In Arabia, contro l’Al Ahli, i sauditi erano riusciti a costruire un vantaggio che sembrava più confortevole: 0-3 sul tabellone, partita in ghiaccio e tre punti già messi in tasca. Il gol di Theo Hernandez e la doppietta di Malcom, con 12 minuti ancora da giocare, sembravano far presagire la festa per Inzaghi.
Sembrava tutto fatto, sembrava la serata perfetta per l’Al Hilal di Simone Inzaghi. Invece, la beffa atroce di una rimonta in 12 minuti
Nel giro di 12 minuti, la gara è stata completamente ribaltata. L’Al Hilal si è sciolto come neve al sole e l’Al Ahli ha trovato le forze per riaprire un match che pareva ormai sepolto. Gol dopo gol, fino al 3-3 finale siglato dall'ex Atalanta Demiral. Prima, la doppietta di Toney.
Un pareggio che vale come una sconfitta per l’ex tecnico dell’Inter. Una beffa che lascia l’amaro in bocca, per una partita che sembrava vinta.
