Sembrava tutto fatto, sembrava la serata perfetta per l’Al Hilal di Simone Inzaghi. In Arabia, contro l’Al Ahli, i sauditi erano riusciti a costruire un vantaggio che sembrava più confortevole: 0-3 sul tabellone, partita in ghiaccio e tre punti già messi in tasca. Il gol di Theo Hernandez e la doppietta di Malcom, con 12 minuti ancora da giocare, sembravano far presagire la festa per Inzaghi.

Nel giro di 12 minuti, la gara è stata completamente ribaltata. L’Al Hilal si è sciolto come neve al sole e l’Al Ahli ha trovato le forze per riaprire un match che pareva ormai sepolto. Gol dopo gol, fino al 3-3 finale siglato dall'ex Atalanta Demiral. Prima, la doppietta di Toney.