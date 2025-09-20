FC Inter 1908
Sky – Inter, buone notizie da Appiano: Lautaro ha iniziato l’allenamento in gruppo

A poco più di 24 ore dalla sfida contro il Sassuolo, arrivano segnali positivi da Appiano Gentile. Il capitano nerazzurro ha iniziato l'allenamento con i compagni
Gianni Pampinella
Inter Lautaro
A poco più di 24 ore dalla sfida contro il Sassuolo, arrivano segnali positivi da Appiano Gentile. Durante la sessione odierna di allenamento, Lautaro Martinez ha ripreso a lavorare con il resto della squadra secondo quanto riporta Sky Sport.

Il capitano nerazzurro, reduce da un acciacco alla schiena, ha iniziato la seduta con i compagni, segnale incoraggiante in vista della gara di domani sera a San Siro contro il Sassuolo. Contro l'Ajax Cristian Chivu ha preferito non rischiare il capitano nonostante fosse in panchina, da capire se il tecnico preserverà ancora il capitano in vista dei prossimi impegni di campionato e Champions.

