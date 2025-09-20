A poco più di 24 ore dalla sfida contro il Sassuolo, arrivano segnali positivi da Appiano Gentile. Durante la sessione odierna di allenamento, Lautaro Martinez ha ripreso a lavorare con il resto della squadra secondo quanto riporta Sky Sport.
Sky – Inter, buone notizie da Appiano: Lautaro ha iniziato l’allenamento in gruppo
Il capitano nerazzurro, reduce da un acciacco alla schiena, ha iniziato la seduta con i compagni, segnale incoraggiante in vista della gara di domani sera a San Siro contro il Sassuolo. Contro l'Ajax Cristian Chivu ha preferito non rischiare il capitano nonostante fosse in panchina, da capire se il tecnico preserverà ancora il capitano in vista dei prossimi impegni di campionato e Champions.
(Sky Sport)
