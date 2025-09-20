Il capitano nerazzurro, reduce da un acciacco alla schiena, ha iniziato la seduta con i compagni, segnale incoraggiante in vista della gara di domani sera a San Siro contro il Sassuolo. Contro l'Ajax Cristian Chivu ha preferito non rischiare il capitano nonostante fosse in panchina, da capire se il tecnico preserverà ancora il capitano in vista dei prossimi impegni di campionato e Champions.