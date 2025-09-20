L'attaccante nigeriano è tornato ad allenarsi col resto della squadra giovedì mattina dopo la riappacificazione con società, staff tecnico e compagni.

Dopo i 15 giorni di assenze ingiustificate ad agosto, col giocatore che spingeva per la cessione all'Inter, messo fuori rosa e ad allenarsi da solo fino al 2 settembre, Lookman non era stato considerato pronto dalla dirigenza e dall'allenatore Ivan Juric rimanendo fuori dai convocati contro Lecce e Paris Saint-Germain. Domani in casa del Torino ci sarà.