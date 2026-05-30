Tra i nomi accostati all'Inter nelle scorse settimane c'è anche quello dell'esterno bosniaco Kerim Alajbegovic. In un'intervista realizzata da SportMediaset il calciatore ha detto: «La Serie A è un bel campionato, mi piace, ci sono tante squadre forti».
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fcinter1908 ultimora Alajbegovic: “Inter tra i top club, mi piace la Serie A. Vediamo cosa accade”
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Alajbegovic: “Inter tra i top club, mi piace la Serie A. Vediamo cosa accade”
Il calciatore bosniaco ha parlato del suo futuro ai microfoni di SportMediaset
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«Vedremo cosa succederà ma mi piace come campionato. Inter, Roma, Napoli e Juve sono squadre top, vediamo che succede. Sarei pronto per un top club italiano in Serie A o anche per un altro campionato importante», ha aggiunto il calciatore.
(Fonte: SM)
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