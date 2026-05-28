Importante novità per tutti i tifosi nerazzurri e per chi segue quotidianamente le notizie sull’Inter: anche in Italia è arrivata la funzione “Fonti preferite” di Google.
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Google, arriva la funzione “Fonti Preferite”: aggiungi Fcinter1908, bastano pochi secondi
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui!
Si tratta di uno strumento pensato per personalizzare l’esperienza informativa degli utenti, permettendo di selezionare i siti di riferimento da cui ricevere notizie in evidenza direttamente su Google News e Discover.
Tra questi, non può mancare FCInter1908, uno dei punti di riferimento per l’informazione nerazzurra online, con aggiornamenti continui su squadra, mercato e attualità legata al mondo Inter.
Cos’è “Fonti preferite” di Google—
La nuova funzione consente agli utenti di:
In pratica, selezionando FCInter1908 tra le fonti preferite, Google mostrerà con maggiore frequenza le news pubblicate dal sito.
Come aggiungere FCInter1908—
Per inserire FCInter1908 tra le tue fonti preferite bastano pochi passaggi:
Da quel momento, riceverai più facilmente aggiornamenti, approfondimenti e ultime notizie dal mondo Inter.
Anche cercando una notizia su Google si può arrivare alla funzione fonti preferite attraverso il pulsante accanto a "Notizie Principali". Si aprirà un menu a tendina e basterà inserire Fcinter1908 e aggiungerlo alle fonti preferite. E il gioco è fatto.
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