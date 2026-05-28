Importante novità per tutti i tifosi nerazzurri e per chi segue quotidianamente le notizie sull’Inter: anche in Italia è arrivata la funzione “Fonti preferite” di Google.

Anche cercando una notizia su Google si può arrivare alla funzione fonti preferite attraverso il pulsante accanto a "Notizie Principali". Si aprirà un menu a tendina e basterà inserire Fcinter1908 e aggiungerlo alle fonti preferite. E il gioco è fatto.