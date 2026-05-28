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fcinter1908 ultimora Google, arriva la funzione “Fonti Preferite”: aggiungi Fcinter1908, bastano pochi secondi

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Google, arriva la funzione “Fonti Preferite”: aggiungi Fcinter1908, bastano pochi secondi

Google, arriva la funzione “Fonti Preferite”: aggiungi Fcinter1908, bastano pochi secondi - immagine 1
Importante novità per tutti i tifosi nerazzurri: anche in Italia è arrivata la funzione “Fonti preferite” di Google
Redazione1908

Importante novità per tutti i tifosi nerazzurri e per chi segue quotidianamente le notizie sull’Inter: anche in Italia è arrivata la funzione “Fonti preferite” di Google.

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui!

Si tratta di uno strumento pensato per personalizzare l’esperienza informativa degli utenti, permettendo di selezionare i siti di riferimento da cui ricevere notizie in evidenza direttamente su Google News e Discover.

Tra questi, non può mancare FCInter1908, uno dei punti di riferimento per l’informazione nerazzurra online, con aggiornamenti continui su squadra, mercato e attualità legata al mondo Inter.

Google, arriva la funzione “Fonti Preferite”: aggiungi Fcinter1908, bastano pochi secondi- immagine 2

Cos’è “Fonti preferite” di Google

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La nuova funzione consente agli utenti di:

  • Scegliere i propri siti di informazione preferiti

  • Visualizzare più contenuti da queste fonti

  • Personalizzare il feed di notizie in base ai propri interessi

    • In pratica, selezionando FCInter1908 tra le fonti preferite, Google mostrerà con maggiore frequenza le news pubblicate dal sito.

    Come aggiungere FCInter1908

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    Per inserire FCInter1908 tra le tue fonti preferite bastano pochi passaggi:

  • Vai alla pagina dedicata di Googlehttps://www.google.com/preferences/source?q=fcinter1908.it

  • Accedi con il tuo account Google

  • Clicca su “Segui” o “Aggiungi”

    • Da quel momento, riceverai più facilmente aggiornamenti, approfondimenti e ultime notizie dal mondo Inter.

    Anche cercando una notizia su Google si può arrivare alla funzione fonti preferite attraverso il pulsante accanto a "Notizie Principali". Si aprirà un menu a tendina e basterà inserire Fcinter1908 e aggiungerlo alle fonti preferite. E il gioco è fatto.

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