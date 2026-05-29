Il calciatore nerazzurro è arrivato come i suoi compagni nel ritiro della Nazionale e ha portato con sé la solita dose di buon umore

Eva A. Provenzano Caporedattore 29 maggio 2026 (modifica il 29 maggio 2026 | 21:58)

Questa mattina la Nazionale francese si è radunata per la prima volta in vista della preparazione per i Mondiali. Sul tappeto blu di Clairefontaine è sbarcato ancheMarcus Thuram con tutto il suo buon umore da Campione d'Italia. Dopo la 'sfilata' dei giocatori, abbracci all'ingresso e saluti tra compagni e con il ct, Didier Deschamps, alla sua ultima avventura sulla panchina della Francia.

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Poi primo allenamento per i Blues con il giocatore nerazzurro che, come racconta sui social la Federazione, era come al solito scatenato. Questa volta ha messo nel mirino Olise. Lo ha imitato in particolare per l'iconica mise scaramantica che il giocatore del Bayern Monaco sfodera prima delle partite dove spesso arriva con il viso coperto da passamontagna, cappellino e scaldacollo.

Per questo lo chiamano Mr Chalan e Thuram lo ha preso in giro coprendosi il volto con un asciugamano. La reazione del compagno è stata tra il divertito e il perplesso. Ma Marcus si è divertito tantissimo. E pure Mbappé.