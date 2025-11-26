A 26 anni Zinho Vanheusden ha deciso di dire addio al calcio giocato. La rottura del crociato per la terza volta in carriera, ha spinto l'ex difensore dell'Inter ad appendere gli scarpini al chiodo. "Era un giocatore dalle qualità mostruose. Ha sofferto così tanto che ora sta meglio", ha detto a RTBF l'ex nazionale belga Philippe Albert.