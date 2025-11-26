A 26 anni Zinho Vanheusden ha deciso di dire addio al calcio giocato. La rottura del crociato per la terza volta in carriera, ha spinto l'ex difensore dell'Inter ad appendere gli scarpini al chiodo. "Era un giocatore dalle qualità mostruose. Ha sofferto così tanto che ora sta meglio", ha detto a RTBF l'ex nazionale belga Philippe Albert.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Albert: “Vanheusden era un giocatore dalle qualità mostruose. Immaginate…”
ultimora
Albert: “Vanheusden era un giocatore dalle qualità mostruose. Immaginate…”
La rottura del crociato per la terza volta in carriera, ha spinto l'ex difensore dell'Inter ad appendere gli scarpini al chiodo
Anche Albert ha subito lo stesso infortunio di Vanheusden. "Mi sono rotto i legamenti del crociato nel 1994, ed è molto difficile recuperare. Immaginate di aver rotto per tre volte i legamenti alla sua età. È un vero peccato".
(Voetbalprimeur)
© RIPRODUZIONE RISERVATA