Intervenuto ai microfoni di TWM Radio, Ivan Zazzaroni ha toccato diversi argomenti. Al giornalista viene chiesto se il Como + da titolo. "Non considero neanche la Roma, pensate per il Como. Mi diverte, vedi un calcio che in Italia sul piano tecnico non ha paragoni, anche se il Bologna fa molto bene. Vedo Inter e Napoli, alla Roma mancano diverse cose. Gasp sta facendo cose straordinarie ma non è ancora da Scudetto. E' un campionato fermo. Se mi dai un centravanti e un esterno alla Roma, ma possono farlo? Zirkzee è un signor calciatore ma non è un bomber. Alla Roma serve uno non per giocare meglio ma per fare gol".
Se dovesse intervistare un personaggio attuale, chi sentirebbe?—
"Uno che può dirmi delle cose. Non ho mai intervistato dei ventenni, che non possono raccontare nulla. Serve qualcuno di interessante, magari Modric, fatto in una certa maniera è interessante. E poi chi può far casino è Lautaro, che può raccontare cose diverse".
E il Milan?—
"Vedo più il Milan della Roma, ma non vedo neanche il Milan. Punto solo su Inter e Napoli. Il Napoli è lì con una serie di assenze clamorose...".
(TMW Radio)
