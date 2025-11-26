Intervenuto ai microfoni di TWM Radio, Ivan Zazzaroni ha toccato diversi argomenti. Al giornalista viene chiesto se il Como + da titolo. "Non considero neanche la Roma, pensate per il Como. Mi diverte, vedi un calcio che in Italia sul piano tecnico non ha paragoni, anche se il Bologna fa molto bene. Vedo Inter e Napoli, alla Roma mancano diverse cose. Gasp sta facendo cose straordinarie ma non è ancora da Scudetto. E' un campionato fermo. Se mi dai un centravanti e un esterno alla Roma, ma possono farlo? Zirkzee è un signor calciatore ma non è un bomber. Alla Roma serve uno non per giocare meglio ma per fare gol".