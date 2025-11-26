Negli studi di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha fatto alcune considerazioni in vista della partita di Champions League tra Atletico Madrid e Inter:
Costacurta: “Inutile nascondersi, bisogna dire una cosa sull’Inter. Nel derby…”
"L'Inter ha approfittato benissimo delle prime quattro partite in Champions, ora si alza il livello e purtroppo questa partita arriva dopo la sconfitta nel derby. Inutile nascondersi, questa sera c'è un po' di pressione sui nerazzurri".
"Nel derby sono stati commessi degli errori che questa sera non devono essere ripetuti".
(Fonte: Sky Sport)
