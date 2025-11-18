FC Inter 1908
"Spero sia una bella partita e forse oggi non c'è un favorito. Sia Inter che Milan sono oggettivamente partite bene", dice Albertini
Intervenuto ai microfoni di TMW, Demetrio Albertini, ex Milan, ha parlato così del derby in programma domenica sera:

"Interessante. Spero sia una bella partita e forse oggi non c'è un favorito. Sia Inter che Milan sono oggettivamente partite bene, pensavo che i nerazzurri potessero avere qualche contraccolpo in più all'inizio dopo una stagione tanto dispendiosa. E invece hanno ricaricato le pile, ripartendo bene con un nuovo allenatore: meritano di trovarsi davanti. Il Milan ha trovato proprio un nuovo equilibrio".

Dove può arrivare questo Milan?

"Può lottare per lo Scudetto fino alla fine. Anzi, deve farlo, è la base per capire. E come Milan è obbligato a pensare in grande".

Pio Esposito la stupisce?

"Lui è la dimostrazione che va data fiducia ai giovani e che non è vero che non abbiamo talenti nei campionati giovanili. Ce lo diciamo sempre, ripetiamo le stesse cose ma poi non le facciamo mai. Bisogna saper aspettare i ragazzi, spero sia uno dei tanti che possa giocare titolare in una grande squadra".

