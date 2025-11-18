Intervenuto ai microfoni di TMW, Demetrio Albertini, ex Milan, ha parlato così del derby in programma domenica sera:
Albertini: “Mi aspettavo contraccolpo Inter, invece non c’è stato. Esposito è la…”
"Interessante. Spero sia una bella partita e forse oggi non c'è un favorito. Sia Inter che Milan sono oggettivamente partite bene, pensavo che i nerazzurri potessero avere qualche contraccolpo in più all'inizio dopo una stagione tanto dispendiosa. E invece hanno ricaricato le pile, ripartendo bene con un nuovo allenatore: meritano di trovarsi davanti. Il Milan ha trovato proprio un nuovo equilibrio".
Dove può arrivare questo Milan?
"Può lottare per lo Scudetto fino alla fine. Anzi, deve farlo, è la base per capire. E come Milan è obbligato a pensare in grande".
Pio Esposito la stupisce?
"Lui è la dimostrazione che va data fiducia ai giovani e che non è vero che non abbiamo talenti nei campionati giovanili. Ce lo diciamo sempre, ripetiamo le stesse cose ma poi non le facciamo mai. Bisogna saper aspettare i ragazzi, spero sia uno dei tanti che possa giocare titolare in una grande squadra".
