Tutto quello che c'è da sapere per poter comprare un biglietto per la prossima gara casalinga di Champions League

Daniele Vitiello Redattore/inviato 17 novembre 2025 (modifica il 17 novembre 2025 | 23:46)

Il percorso nella fase campionato della Champions League dell'Inter è arrivato al giro di boa: dopo le 4 vittorie nei primi quattro turni, i nerazzurri si preparano prima alla trasferta di Madrid contro l'Atletico e poi al grande appuntamento con il Liverpool, a San Siro, martedì 9 dicembre alle 21:00.

Sarà una notte speciale, come sono le notti di coppa contro i Reds: una sfida spettacolare che scalderà San Siro.

Lunedì 10 novembre ha preso il via la vendita dei biglietti per assistere a Inter-Liverpool, esclusivamente online su inter.it/tickets

Per accedere alle fasi di vendita anticipata sarà necessario essere iscritti a INTERISTA, il programma di loyalty del Club, ed avere associato correttamente la propria tessera Siamo Noi o socio Inter Club al proprio profilo su inter.it

Si ricorda agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa BASE e PLUS che, come comunicato in fase di acquisto abbonamento, non è prevista una fase di prelazione per le partite della League Phase.

FASI DI VENDITA ANTICIPATA – CONCLUSA — La prima fase di vendita anticipata sarà dedicata agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa FULL, che dalle ore 12 di lunedì 10 novembre, e fino alla mezzanotte dello stesso giorno, hanno potuto acquistare fino a 4 biglietti per i propri amici interisti in esclusiva.

Si ricorda che per accedere alla vendita è obbligatorio essere iscritti a INTERISTA ed aver associato la propria Tessera Siamo Noi (sulla quale è caricato l'abbonamento FULL) al proprio profilo su inter.it

La seconda fase di vendita (martedì 11 novembre) è stata riservata agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa PLUS e ai soci Inter Club PLUS. Fino alla mezzanotte dello stesso giorno, si potranno acquistare fino a 4 biglietti per sé e per i propri amici interisti (nella vendita dedicata agli Inter Club PLUS sarà necessario che tutti siano soci attivi alla stagione in corso, indipendentemente dalla tipologia BASE/PLUS).

Mercoledì 12 novembre è stata la giornata dedicata agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa BASE e ai soci Inter Club BASE. Dalle 12:00 e fino alla mezzanotte, si potranno acquistare fino a 4 biglietti per sé e per i propri amici interisti (nella vendita dedicata agli Inter Club BASE sarà necessario che tutti siano soci attivi alla stagione in corso, indipendentemente dalla tipologia BASE/PLUS).

In entrambe le giornate, per accedere alla vendita è obbligatorio essere iscritti a INTERISTA ed aver associato la propria Tessera Siamo Noi (sulla quale è caricato l'abbonamento) o tessera Inter Club al proprio profilo su inter.it

INTER CLUB

L’ultima fase di vendita anticipata è riservata a tutti gli iscritti al programma INTERISTA, che dalle 12:00 alla mezzanotte di giovedì 13 novembre hanno potuto acquistare fino a 4 biglietti per sé e i propri amici interisti.

VENDITA LIBERA – Da venerdì 14 novembre, su inter.it/tickets — La vendita libera avrà il via alle ore 10:00 di venerdì 14 novembre e si aprirà con la presale riservata ai titolari di carte BPER Mastercard, che potranno acquistare fino a 4 biglietti in esclusiva fino alle ore 15:00 dello stesso giorno. L’acquisto potrà essere concluso solo effettuando il pagamento con una carta BPER del circuito Mastercard.

Dalle ore 16:00 la vendita libera per tutti.

I punti vendita Vivaticket e l’Inter Store Castello saranno attivi dalle 10 di lunedì 17 novembre: scopri qui gli orari di apertura

CAMBIO UTILIZZATORE — Qualora consentito, sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore del singolo biglietto a tariffa PLUS una sola volta, a partire da 48h prima della gara. Si consiglia di consultare regolarmente la pagina inter.it/tickets per aggiornamenti.

Il cambio utilizzatore non sarà invece consentito ai singoli biglietti a tariffa BASE.

Si ricorda agli abbonatiSerie A 25-26 a tariffa FULL che sarà possibile cedere il proprio abbonamento al costo di 10€ e che sarà attiva anche la piattaforma di rivendita per coloro che vorranno mettere in vendita il proprio posto perché impossibilitati ad essere presenti alla partita.

MERCATO SECONDARIO — Il Club invita tutti i tifosi a diffidare dalle offerte sul mercato secondario, come siti di annunci tra privati o di secondary ticketing, in quanto si rischia di acquistare tagliandi che non consentiranno l'accesso allo stadio se non di incorrere in vere e proprie frodi. L’unico canale di vendita autorizzato è il sito ufficiale inter.it