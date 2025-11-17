Il percorso nella fase campionato della Champions League dell'Inter è arrivato al giro di boa: dopo le 4 vittorie nei primi quattro turni, i nerazzurri si preparano prima alla trasferta di Madrid contro l'Atletico e poi al grande appuntamento con il Liverpool, a San Siro, martedì 9 dicembre alle 21:00.
Champions League, biglietti Inter-Liverpool: via alla vendita libera
Sarà una notte speciale, come sono le notti di coppa contro i Reds: una sfida spettacolare che scalderà San Siro.
Lunedì 10 novembre ha preso il via la vendita dei biglietti per assistere a Inter-Liverpool, esclusivamente online su inter.it/tickets
Per accedere alle fasi di vendita anticipata sarà necessario essere iscritti a INTERISTA, il programma di loyalty del Club, ed avere associato correttamente la propria tessera Siamo Noi o socio Inter Club al proprio profilo su inter.it
Si ricorda agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa BASE e PLUS che, come comunicato in fase di acquisto abbonamento, non è prevista una fase di prelazione per le partite della League Phase.
FASI DI VENDITA ANTICIPATA – CONCLUSA—
La prima fase di vendita anticipata sarà dedicata agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa FULL, che dalle ore 12 di lunedì 10 novembre, e fino alla mezzanotte dello stesso giorno, hanno potuto acquistare fino a 4 biglietti per i propri amici interisti in esclusiva.
Si ricorda che per accedere alla vendita è obbligatorio essere iscritti a INTERISTA ed aver associato la propria Tessera Siamo Noi (sulla quale è caricato l'abbonamento FULL) al proprio profilo su inter.it
La seconda fase di vendita (martedì 11 novembre) è stata riservata agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa PLUS e ai soci Inter Club PLUS. Fino alla mezzanotte dello stesso giorno, si potranno acquistare fino a 4 biglietti per sé e per i propri amici interisti (nella vendita dedicata agli Inter Club PLUS sarà necessario che tutti siano soci attivi alla stagione in corso, indipendentemente dalla tipologia BASE/PLUS).
Mercoledì 12 novembre è stata la giornata dedicata agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa BASE e ai soci Inter Club BASE. Dalle 12:00 e fino alla mezzanotte, si potranno acquistare fino a 4 biglietti per sé e per i propri amici interisti (nella vendita dedicata agli Inter Club BASE sarà necessario che tutti siano soci attivi alla stagione in corso, indipendentemente dalla tipologia BASE/PLUS).
In entrambe le giornate, per accedere alla vendita è obbligatorio essere iscritti a INTERISTA ed aver associato la propria Tessera Siamo Noi (sulla quale è caricato l'abbonamento) o tessera Inter Club al proprio profilo su inter.it
INTER CLUB
L’ultima fase di vendita anticipata è riservata a tutti gli iscritti al programma INTERISTA, che dalle 12:00 alla mezzanotte di giovedì 13 novembre hanno potuto acquistare fino a 4 biglietti per sé e i propri amici interisti.
VENDITA LIBERA – Da venerdì 14 novembre, su inter.it/tickets—
La vendita libera avrà il via alle ore 10:00 di venerdì 14 novembre e si aprirà con la presale riservata ai titolari di carte BPER Mastercard, che potranno acquistare fino a 4 biglietti in esclusiva fino alle ore 15:00 dello stesso giorno. L’acquisto potrà essere concluso solo effettuando il pagamento con una carta BPER del circuito Mastercard.
Dalle ore 16:00 la vendita libera per tutti.
I punti vendita Vivaticket e l’Inter Store Castello saranno attivi dalle 10 di lunedì 17 novembre: scopri qui gli orari di apertura
CAMBIO UTILIZZATORE—
Qualora consentito, sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore del singolo biglietto a tariffa PLUS una sola volta, a partire da 48h prima della gara. Si consiglia di consultare regolarmente la pagina inter.it/tickets per aggiornamenti.
Il cambio utilizzatore non sarà invece consentito ai singoli biglietti a tariffa BASE.
Si ricorda agli abbonatiSerie A 25-26 a tariffa FULL che sarà possibile cedere il proprio abbonamento al costo di 10€ e che sarà attiva anche la piattaforma di rivendita per coloro che vorranno mettere in vendita il proprio posto perché impossibilitati ad essere presenti alla partita.
MERCATO SECONDARIO—
Il Club invita tutti i tifosi a diffidare dalle offerte sul mercato secondario, come siti di annunci tra privati o di secondary ticketing, in quanto si rischia di acquistare tagliandi che non consentiranno l'accesso allo stadio se non di incorrere in vere e proprie frodi. L’unico canale di vendita autorizzato è il sito ufficiale inter.it
