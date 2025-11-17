Mondiali 2026, sono 34 le nazionali già qualificate: l’elenco completo

Con Germania e Olanda salgono a 34 le nazionali già qualificate ai Mondiali. Oltre a Canada, Messico e Stati Uniti in quanto Paesi organizzatori, sono sicuri di un posto nella fase finale, per la prima volta a 48 squadre.

Ai play-off intercontinentali sono qualificate Bolivia, Nuova Caledonia, Repubblica Democratica del Congo, la vincente dello spareggio asiatico fra Emirati Arabi Uniti e Iraq (ritorno martedi', ad Abu Dhabi e' finita 1-1) e le due migliori seconde dell'ultima fase di qualificazione Concacaf.