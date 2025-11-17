Con Germania e Olanda salgono a 34 le nazionali già qualificate ai Mondiali. Oltre a Canada, Messico e Stati Uniti in quanto Paesi organizzatori, sono sicuri di un posto nella fase finale, per la prima volta a 48 squadre.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Mondiali 2026, sono 34 le nazionali già qualificate: l’elenco completo
ultimora
Mondiali 2026, sono 34 le nazionali già qualificate: l’elenco completo
In attesa degli spareggi si è già delineata buona parte dell'intero gruppo di nazionali che prenderanno parte dalla manifestazione
Questo l'elenco completo:
AFC: Australia, Iran, Giappone, Giordania, Corea del Sud, Qatar, Arabia Saudita, Uzbekistan.
CAF: Algeria, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Ghana, Marocco, Senegal, Sudafrica, Tunisia.
CONMEBOL: Argentina, Brasile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay. OFC: Nuova Zelanda.
UEFA: Inghilterra, Francia, Croazia, Portogallo, Norvegia, Germania, Olanda.
Ai play-off intercontinentali sono qualificate Bolivia, Nuova Caledonia, Repubblica Democratica del Congo, la vincente dello spareggio asiatico fra Emirati Arabi Uniti e Iraq (ritorno martedi', ad Abu Dhabi e' finita 1-1) e le due migliori seconde dell'ultima fase di qualificazione Concacaf.
© RIPRODUZIONE RISERVATA