FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Mondiali 2026, sono 34 le nazionali già qualificate: l’elenco completo

ultimora

Mondiali 2026, sono 34 le nazionali già qualificate: l’elenco completo

Mondiali 2026, sono 34 le nazionali già qualificate: l’elenco completo - immagine 1
In attesa degli spareggi si è già delineata buona parte dell'intero gruppo di nazionali che prenderanno parte dalla manifestazione
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Con Germania e Olanda salgono a 34 le nazionali già qualificate ai Mondiali. Oltre a Canada, Messico e Stati Uniti in quanto Paesi organizzatori, sono sicuri di un posto nella fase finale, per la prima volta a 48 squadre.

Mondiali 2026, sono 34 le nazionali già qualificate: l’elenco completo- immagine 2
DAZN

Questo l'elenco completo:

AFC: Australia, Iran, Giappone, Giordania, Corea del Sud, Qatar, Arabia Saudita, Uzbekistan.

CAF: Algeria, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Ghana, Marocco, Senegal, Sudafrica, Tunisia.

CONMEBOL: Argentina, Brasile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay. OFC: Nuova Zelanda.

UEFA: Inghilterra, Francia, Croazia, Portogallo, Norvegia, Germania, Olanda.

Ai play-off intercontinentali sono qualificate Bolivia, Nuova Caledonia, Repubblica Democratica del Congo, la vincente dello spareggio asiatico fra Emirati Arabi Uniti e Iraq (ritorno martedi', ad Abu Dhabi e' finita 1-1) e le due migliori seconde dell'ultima fase di qualificazione Concacaf.

Leggi anche
Zazzaroni: “Esposito vada all’estero” Cruciani e Sabatini insorgono: “La cazzata del…”
Sabatini: “Conte, comunicazione flop”. Zazzaroni: “Letto tante cazzate. E mi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA