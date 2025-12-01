Intervenuto al Gran Galà del Calcio, Demetrio Albertini ha parlato così:
Albertini: “4 squadre in lotta per lo scudetto. Milan? Allegri è uno che…”
"E' un piacere vedere il Milan lì ma sappiamo che mancano ancora tanti mesi, sarà un campionato avvincente. Ci sono tante squadre in pochi punti, il Milan è una sorpresa per ora, sta costruendo qualcosa di importante. La strada è lunga e difficile, mi auguro resti lì e se la giochi fino alla fine"
Modric
"Non è sorprendente, la sorpresa è quanto corre alla sua età. Si è adattato subito al nuovo campionato, oggettivamente insieme a Maignan sono i due perni del Milan"
Campionato
"Ci sono 4 squadre che possono ambire allo scudetto. Mercato? Non sono un fautore del mercato invernale, di solito altera gli equilibri dello spogliatoio. Se ci sono occasioni vere, bene altrimenti è difficile"
Leao centravanti?
"Non me l'aspettavo. Allegri è un allenatore di equilibrio, ha sistemato la fase difensiva e sta dando continuità a Leao. Leao è un grande talento, deve avere ancora più continuità ma lo staff di Max può aiutarlo"
