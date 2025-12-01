FC Inter 1908
Bucchioni: “Lautaro di livello superiore, anche alcuni tifosi dell’Inter non lo capiscono”

Nel suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni ha parlato anche dell'Inter all'indomani della vittoria della squadra di Chivu a Pisa
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Nel suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni ha parlato anche dell'Inter all'indomani della vittoria della squadra di Chivu a Pisa grazie a una doppietta di Lautaro Martinez:

"L’Inter ha vinto una partita non semplice grazie a una doppietta di Lautaro Martinez. Complimenti a Gilardino e al Pisa messo bene in campo che ha chiuso le linee e gli spazi, cercando sempre di giocare. Senza i colpi di un giocatore di categoria superiore stava diventando una partita a rischio zero a zero".

"Sei gol in campionato, quattro in Champions e c’è chi ancora lo discute, non capisce quanto Lautaro sia determinante anche per il lavoro che fa per legare il gioco. Lo criticano anche i tifosi dell’Inter, forse i primi sono proprio loro. Della serie facciamoci del male…".

(Fonte: TMW)

