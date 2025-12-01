"Le risposte come quelle di Pisa vanno bene ma devono essercene altre", commenta Riccardo Trevisani sull'Inter

Matteo Pifferi Redattore 1 dicembre 2025 (modifica il 1 dicembre 2025 | 17:46)

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Riccardo Trevisani ha parlato così di Lautaro Martinez:

"Lautaro è stato un mostro a Pisa, è il capocannoniere del campionato. Ha mostrato la voglia di allontanare le polemiche di queste settimane. Ma sarà sempre così: se sei il capitano dell'Inter, il giocatore più importante, quello che ha segnato di più, quello che guadagna di più, se non segni per tre partite, specialmente se sono importanti come contro il Milan e l'Atletico, le critiche ci saranno sempre.

Le risposte come quelle di Pisa vanno bene ma devono essercene altre. L'Inter resta una squadra forte, può perdere le partite ma ha un'identità, gioca molto bene e se troverà il contributo anche degli attaccanti continuerà a lottare alla grande per vincere il campionato. Ma deve stare attenta alle sconfitte perché stanno iniziando ad essere un pochino troppe"

Sul Napoli — "Il Napoli ha trovato la quadra col 3-4-3, forse è stato il Napoli migliore di tutta l'era Conte, 90' ad altissimo livello. Ha fatto una grandissima partita, l'ha fatta per i propri meriti oltre i demeriti della Roma che non ha trovato il modo di cambiare la partita.

C'è differenza tra le due squadre, il Napoli ha vinto due scudetti negli ultimi anni, la Roma non arrivava neanche sesta. Il fatto che siano così vicini in classifica rende merito al lavoro di Gasperini. C'è stato un grande dislivello tra Napoli e Roma, il Napoli deve essere lì, ha la struttura, la rosa e l'allenatore per poter lottare ancora per la testa della classifica"