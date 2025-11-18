Demetrio Albertini, intervenuto ai microfoni di TMW, ha parlato del derby di Milano tra Inter e Milan che sta per arrivare. Qui le sue considerazioni: "Interessante. Spero sia una bella partita e forse oggi non c'è un favorito. Sia Inter che Milan sono oggettivamente partite bene, pensavo che i nerazzurri potessero avere qualche contraccolpo in più all'inizio dopo una stagione tanto dispendiosa. E invece hanno ricaricato le pile, ripartendo bene con un nuovo allenatore: meritano di trovarsi davanti. II Milan ha trovato proprio un nuovo equilibrio".
Albertini: “Inter merita di essere in vetta. Milan? Deve lottare per lo scudetto”
Le parole dell'ex centrocampista rossonero a pochi giorni dalla sfida che mette di fronte le due squadre di Milano
Quanto può influire Modric sui compagni di squadra con la sua passione?
"Pensare solo alla passione è limitante, c'entra la qualità. Detta i tempi della squadra, sono contento per il Milan che possa recuperare giocando una sola partita alla settimana. Averlo nel nostro campionato, e nel Milan, poterlo vedere ogni domenica, è davvero un grande
piacere"
Dove può arrivare questo Milan?
"Può lottare per lo Scudetto fino alla fine. Anzi, deve farlo, è la base per capire. E come Milan è obbligato a pensare in grande".
Leao le sta piacendo?
"Ho sempre detto che la continuità dovesse essere il suo obiettivo, le sue doti nessuno le mette in discussione ma un giocatore per essere grande deve essere anche continuo".
