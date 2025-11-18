Demetrio Albertini, intervenuto ai microfoni di TMW, ha parlato del derby di Milano tra Inter e Milan che sta per arrivare. Qui le sue considerazioni: "Interessante. Spero sia una bella partita e forse oggi non c'è un favorito. Sia Inter che Milan sono oggettivamente partite bene, pensavo che i nerazzurri potessero avere qualche contraccolpo in più all'inizio dopo una stagione tanto dispendiosa. E invece hanno ricaricato le pile, ripartendo bene con un nuovo allenatore: meritano di trovarsi davanti. II Milan ha trovato proprio un nuovo equilibrio".