Le parole dell'agente che curò il trasferimento a Milano del giovane Pio e dei suoi fratelli maggiori Salvatore e Sebastiano

Daniele Vitiello Redattore/inviato 18 novembre 2025 (modifica il 18 novembre 2025 | 05:02)

Roberto La Florio, noto agente, è colui che ai tempi portò i fratelli Esposito dal Brescia all'Inter. Ha ricordato quanto accaduto nell'intervista concessa ai microfoni di TMW. "Seba era la punta di diamante della famiglia, ma erano un blocco unico. E io ero affezionato a tutti e tre, ma il piccolino - Pio - quello mi era rimasto nel cuore. Li ho portati all'Inter perché non potevano più stare li. Parlai con l'Inter, e si spostarono tutti e tre insieme.

Vedevo che Pio aveva qualcosa in più dei suoi coetanei, in primis la personalità. Era un 2005, giocava bene, aveva già una sua presenza. Salvatore, invece, doveva firmare il cartellino. Così, uno dopo l'altro, li ho portati li. Li ho seguiti. Ho visto la loro crescita. Quando ci siamo rivisti che Pio era in Primavera, ci siamo salutati come ci si saluta quando conosci un ragazzo da quando è bambino.

Pio è un ragazzo d'oro. Ha potenziale esagerato, fisico e tecnico. Ma soprattutto... ha la testa sulle spalle. Ragazzo perbene, serio. Per me può farcela ad arrivare a essere un campione dichiarato, ha le stimmate del top player e oggi è esattamente dove vuole essere. Mi chiamavano tutti. Oggi vedo Pio e sono contento. Ma mi fa piacere anche per Seba a Cagliari e per Salvatore allo Spezia. A proposito, secondo me anche Salvatore merita di arrivare in Serie A. Ne sono convinto".