La Juventus e Dusan Vlahovic possono tirare un sospiro di sollievo, gli esami svolti al J Medical hanno confermato la prima diagnosi: il serbo non ha alcuna lesione muscolare, ma soltanto un sovraccarico all'adduttore.
Juventus, escluse lesioni per Vlahovic: ci sarà o no con la Fiorentina? Le ultime
In ogni caso però, l'attaccante sarà monitorato quotidianamente dallo staff medico bianconero, con la sua presenza per la trasferta di sabato a Firenze contro i viola che per il momento resta in dubbio.
Il tecnico Spalletti valuterà l'impiego di Vlahovic, anche perché martedì prossimo ci sarà la delicatissima sfida di Champions League in Norvegia contro il Bodo Glimt.
