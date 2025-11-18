Il tecnico Spalletti valuterà l'impiego di Vlahovic, anche perché martedì prossimo ci sarà la delicatissima sfida di Champions League col Bodo

La Juventus e Dusan Vlahovic possono tirare un sospiro di sollievo, gli esami svolti al J Medical hanno confermato la prima diagnosi: il serbo non ha alcuna lesione muscolare, ma soltanto un sovraccarico all'adduttore.