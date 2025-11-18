FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Juventus, escluse lesioni per Vlahovic: ci sarà o no con la Fiorentina? Le ultime

ultimora

Juventus, escluse lesioni per Vlahovic: ci sarà o no con la Fiorentina? Le ultime

Juventus, escluse lesioni per Vlahovic: ci sarà o no con la Fiorentina? Le ultime - immagine 1
Il tecnico Spalletti valuterà l'impiego di Vlahovic, anche perché martedì prossimo ci sarà la delicatissima sfida di Champions League col Bodo
Matteo Pifferi Redattore 

La Juventus e Dusan Vlahovic possono tirare un sospiro di sollievo, gli esami svolti al J Medical hanno confermato la prima diagnosi: il serbo non ha alcuna lesione muscolare, ma soltanto un sovraccarico all'adduttore.

In ogni caso però, l'attaccante sarà monitorato quotidianamente dallo staff medico bianconero, con la sua presenza per la trasferta di sabato a Firenze contro i viola che per il momento resta in dubbio.

Il tecnico Spalletti valuterà l'impiego di Vlahovic, anche perché martedì prossimo ci sarà la delicatissima sfida di Champions League in Norvegia contro il Bodo Glimt.

Leggi anche
Albertini: “Mi aspettavo contraccolpo Inter, invece non c’è stato. Esposito è...
Champions League, biglietti Inter-Liverpool: via alla vendita libera

© RIPRODUZIONE RISERVATA