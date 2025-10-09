Intervistato da Tuttosport, Demetrio Albertini ha analizzato l'inizio di stagione del Milan. L'ex centrocampista ha risposto così alla domanda se i rossoneri possono puntare a vincere lo scudetto: "Io sono abituato a pensare sempre in grande, e pensare in grande per il Milan significa giocare per lo scudetto. Il Milan ha la possibilità di giocare una sola volta a settimana, quindi non è che c'è da scegliere, c'è solo quello a cui pensare. È un vantaggio".