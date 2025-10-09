FC Inter 1908
Albertini: “Scudetto? Milan ha la possibilità di giocare una volta a settimana, non è che…”

Intervistato da Tuttosport, Demetrio Albertini ha analizzato l'inizio di stagione del Milan
Gianni Pampinella
Intervistato da Tuttosport, Demetrio Albertini ha analizzato l'inizio di stagione del Milan. L'ex centrocampista ha risposto così alla domanda se i rossoneri possono puntare a vincere lo scudetto: "Io sono abituato a pensare sempre in grande, e pensare in grande per il Milan significa giocare per lo scudetto. Il Milan ha la possibilità di giocare una sola volta a settimana, quindi non è che c'è da scegliere, c'è solo quello a cui pensare. È un vantaggio".

Cosa manca secondo lei al Milan oggi per essere davvero favorito?

«Un giocatore che vada in doppia cifra, che segni 20 gol in campionato. Lo scudetto lo vinci se hai l’attaccante che la butta dentro. Poi se li fa Gimenez o li fa Pulisic va bene lo stesso. Oggi in questo Milan manca oggettivamente quel bomber che faccia quei gol». 

