Kroos: “Barcellona vulnerabile, chiunque può batterlo. L’anno scorso l’Inter…”

L'ex centrocampista tedesco ha parlato del gioco dei catalani: "Sono la squadra più divertente da vedere, ma..."
Fabio Alampi 

Toni Kroos, ex centrocampista tedesco, nel corso di un intervento all'interno del podcast Einfach mal Luppen ha parlato del gioco del Barcellona, senza lesinare critiche: "Il Barcellona è la squadra più divertente da vedere, ma l'ossessione di giocare sempre allo stesso modo lo rende troppo vulnerabile.

Se Pedri, Lamine o Raphinha un giorno non sono al top, qualsiasi avversario può far loro male ed eliminarli dalla Champions League. L'anno scorso è successo con l'Inter, e anche quest'anno, a prescindere dal turno, prima o poi troveranno un rivale che li eliminerà".

