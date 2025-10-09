L'ex centrocampista tedesco ha parlato del gioco dei catalani: "Sono la squadra più divertente da vedere, ma..."

Toni Kroos , ex centrocampista tedesco, nel corso di un intervento all'interno del podcast Einfach mal Luppen ha parlato del gioco del Barcellona, senza lesinare critiche: "Il Barcellona è la squadra più divertente da vedere, ma l'ossessione di giocare sempre allo stesso modo lo rende troppo vulnerabile.

Se Pedri, Lamine o Raphinha un giorno non sono al top, qualsiasi avversario può far loro male ed eliminarli dalla Champions League. L'anno scorso è successo con l'Inter, e anche quest'anno, a prescindere dal turno, prima o poi troveranno un rivale che li eliminerà".